La Provincia di Brindisi ha partecipato al WMF (We Make Future) con Direzione O.R.A. di Punti Cardinali, attraverso l’attività Puglia Attrattiva – Mare a Sinistra a cura di CNA Brindisi-Taranto, per proporre opportunità di lavoro e formazione.

WMF, ospitata a BolognaFiere, è una rassegna internazionale dedicata all’innovazione, al digitale e all’intelligenza artificiale che riunisce business, formazione, cultura e intrattenimento in un unico hub.

Le principali aree espositive sono dedicate ad aziende e startup, panel, workshop e formazione su AI, marketing e tecnologie digitali, ma anche B2B per networking e investimenti e un ricco programma di spettacoli e musica.

Il WMF favorisce l’incontro tra professionisti, imprese e innovatori per promuovere nuove idee e discutere le tecnologie che guideranno il futuro.

Tra i preziosi incontri avvenuti: studenti pugliesi fuori sede, aspiranti startupper, istituzioni locali e partner nazionali con cui sono nati nuovi contatti e sinergie per il futuro.