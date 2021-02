La Regione Puglia ha assegnato un finanziamento di 165mila euro al progetto presentato dal Comune di Brindisi che rientra nel Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’ente.

Gli interventi di manutenzione che saranno realizzati con questo finanziamento riguardano gli alloggi di via Filippo Assennato civico 16, via Lanzellotti civico 6, via Santa Margherita civico 30, via Ancona civico 4, via Aleandro civico 2, via De Castaldo, via Rossini, via Monsiglior De Filippis, via Crati.

“Sono ritenuti interventi di estrema urgenza – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Elena Tiziana Brigante – e questo finanziamento ci consente di eseguire i lavori senza gravare sulle casse comunali”.