Al Comune di Brindisi è stato assegnato un finanziamento dalla Regione Puglia di 53mila euro per la rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati su aree private. All’avviso pubblico regionale, l’ente ha partecipato presentando una richiesta di contributo per quattro siti: uno per ecoplastica all’interno dell’ex Petrolchimico e tre siti privati tutti in area di Tuturano.

“Si tratta di aree individuate che richiedono un corposo intervento di bonifica – spiega l’assessore alle Politiche ambientali Roberta Lopalco – e che, grazie a questo finanziamento, potremo ripulire. La strada è ancora lunga, soprattutto in relazione all’educazione e al rispetto della cosa pubblica, ma stiamo facendo enormi sforzi proprio in questa direzione”.