Nella mattinata odierna si è svolta la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal Prefetto Bellantoni per una disamina specifica dei recenti accadimenti criminosi relativi ai danneggiamenti di alcuni vigneti ai danni di alcuni imprenditori agricoli.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto e svoltasi alla presenza dei Vertici Territoriali delle Forze dell’Ordine, hanno partecipato il Sindaco di Cellino San Marco e i rappresentanti provinciali della Coldiretti, Confagricoltura, CIA e Copagri.

E’ stato oggetto di analisi il fenomeno relativo ai reati in agricoltura con particolare riferimento ai recenti danneggiamenti delle colture vitivinicole, per cogliere le chiavi di lettura, che sono oggetto di approfondimento investigativo in corso.

Il Prefetto ha invitato le associazioni di categoria a sensibilizzare i propri assistiti a presentare una tempestiva denuncia che può rendere ancora più efficace l’attività di indagine delle Forze di Polizia.

I rappresentanti di categoria si sono impegnati a sensibilizzare, in questo senso, i propri consociati, assicurando la massima collaborazione a supportare l’imprenditoria agricola anche in un percorso di ascolto, quali “sensori” del disagio e delle eventuali insidie provenienti dal mondo criminale.

Al termine della riunione, il Prefetto ha tracciato due linee di azione: da un lato l’intensificazione dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio da parte delle Forze di Polizia nei territori maggiormente colpiti, dall’altro la programmazione di iniziative di prevenzione, con la collaborazione dell’Amministrazione locale e delle associazioni di categoria, volte al rafforzamento dei sistemi di sicurezza passiva; inoltre, verranno sviluppate quelle forme di collaborazione che si inseriscono nel c.d “ accordo di vicinato” , stipulando con il Comune il protocollo di vicinato.

Tale strumento valorizza, nel contempo, il contributo qualificato che ogni cittadino può fornire attraverso l’osservazione del territorio, segnalando alle Forze di Polizia fatti e movimenti sospetti.

Su tali proposte collaborative è stata espressa piena condivisione da parte del Sindaco di Cellino San Marco e dalle associazioni di categoria

Prefettura di Brindisi