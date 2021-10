I Carabinieri della Stazione di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla denuncia di danneggiamento di autovettura, presentata da un 27enne del luogo, hanno denunciato in stato di libertà per rissa due 21enni e un 26enne, tutti di Francavilla Fontana. In particolare, nella tarda serata del 27 settembre scorso, in una via del centro abitato, i tre, per futili motivi, hanno posto in essere una rissa nel corso della quale hanno danneggiato l’autovettura del denunciante. I responsabili sono stati riconosciuti anche mediante l’analisi dei sistemi di videosorveglianza.