La White Wise Basket Monopoli 2019 annuncia la nomina di Dario Recchia come nuovo general manager del club. Una scelta che segna un passo importante nel percorso di crescita societaria e che affida la guida organizzativa a una figura con un’esperienza ampia, trasversale e maturata in contesti sportivi di primo piano. Dal 2016 al 2025 Recchia ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nella Dinamo Basket Brindisi, iniziando come addetto stampa e proseguendo come team manager, direttore sportivo e infine, dal 2019, general manager. Negli otto campionati disputati sotto la sua gestione, la Dinamo ha conquistato quattro promozioni, raggiunto due volte i play-off e ottenuto nelle ultime due stagioni la salvezza in Serie B Interregionale. Parallelamente, Recchia ha contribuito alla costruzione di una struttura tecnica e dirigenziale riconosciuta per solidità e competenza. Dal 2024 è inoltre team manager del Bellaria Padel Brindisi, con cui ha vinto il campionato di Serie B femminile 2025 e che oggi rappresenta l’unica società del Sud Italia, tra maschile e femminile, a militare in Serie A. Giornalista pubblicista, collaboratore di testate locali e nazionali, Recchia ha recentemente completato con successo un percorso di alta formazione in management sportivo, ampliando ulteriormente le proprie competenze gestionali e strategiche.
Le prime parole di Dario Recchia da general manager
«Per me è un onore entrare a far parte della Basket Monopoli 2019. Ho trovato una società ambiziosa, con una visione chiara e con la volontà di costruire un progetto credibile, moderno e radicato nel territorio. Metterò a disposizione tutta l’esperienza maturata in questi anni per contribuire alla crescita del club e alla creazione di una struttura organizzativa solida e sostenibile. Monopoli è una piazza con grande tradizione e potenzialità. Il nostro obiettivo sarà dare continuità al lavoro avviato, rafforzare l’identità societaria e creare le condizioni per un percorso tecnico e gestionale di livello superiore. Sarà un lavoro quotidiano, fatto di programmazione, responsabilità ma anche tanta passione».
Dario Recchia è il nuovo general manager della Basket Monopoli 2019
La White Wise Basket Monopoli 2019 annuncia la nomina di Dario Recchia come nuovo general manager del club. Una scelta che segna un passo importante nel percorso di crescita societaria e che affida la guida organizzativa a una figura con un’esperienza ampia, trasversale e maturata in contesti sportivi di primo piano. Dal 2016 al 2025 Recchia ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nella Dinamo Basket Brindisi, iniziando come addetto stampa e proseguendo come team manager, direttore sportivo e infine, dal 2019, general manager. Negli otto campionati disputati sotto la sua gestione, la Dinamo ha conquistato quattro promozioni, raggiunto due volte i play-off e ottenuto nelle ultime due stagioni la salvezza in Serie B Interregionale. Parallelamente, Recchia ha contribuito alla costruzione di una struttura tecnica e dirigenziale riconosciuta per solidità e competenza. Dal 2024 è inoltre team manager del Bellaria Padel Brindisi, con cui ha vinto il campionato di Serie B femminile 2025 e che oggi rappresenta l’unica società del Sud Italia, tra maschile e femminile, a militare in Serie A. Giornalista pubblicista, collaboratore di testate locali e nazionali, Recchia ha recentemente completato con successo un percorso di alta formazione in management sportivo, ampliando ulteriormente le proprie competenze gestionali e strategiche.