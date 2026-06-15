La White Wise Basket Monopoli 2019 annuncia la nomina di Dario Recchia come nuovo general manager del club. Una scelta che segna un passo importante nel percorso di crescita societaria e che affida la guida organizzativa a una figura con un’esperienza ampia, trasversale e maturata in contesti sportivi di primo piano. Dal 2016 al 2025 Recchia ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nella Dinamo Basket Brindisi, iniziando come addetto stampa e proseguendo come team manager, direttore sportivo e infine, dal 2019, general manager. Negli otto campionati disputati sotto la sua gestione, la Dinamo ha conquistato quattro promozioni, raggiunto due volte i play-off e ottenuto nelle ultime due stagioni la salvezza in Serie B Interregionale. Parallelamente, Recchia ha contribuito alla costruzione di una struttura tecnica e dirigenziale riconosciuta per solidità e competenza. Dal 2024 è inoltre team manager del Bellaria Padel Brindisi, con cui ha vinto il campionato di Serie B femminile 2025 e che oggi rappresenta l’unica società del Sud Italia, tra maschile e femminile, a militare in Serie A. Giornalista pubblicista, collaboratore di testate locali e nazionali, Recchia ha recentemente completato con successo un percorso di alta formazione in management sportivo, ampliando ulteriormente le proprie competenze gestionali e strategiche.

Le prime parole di Dario Recchia da general manager

«Per me è un onore entrare a far parte della Basket Monopoli 2019. Ho trovato una società ambiziosa, con una visione chiara e con la volontà di costruire un progetto credibile, moderno e radicato nel territorio. Metterò a disposizione tutta l’esperienza maturata in questi anni per contribuire alla crescita del club e alla creazione di una struttura organizzativa solida e sostenibile. Monopoli è una piazza con grande tradizione e potenzialità. Il nostro obiettivo sarà dare continuità al lavoro avviato, rafforzare l’identità societaria e creare le condizioni per un percorso tecnico e gestionale di livello superiore. Sarà un lavoro quotidiano, fatto di programmazione, responsabilità ma anche tanta passione».