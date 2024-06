Il “Tavolo di coordinamento NOG7” annuncia una conferenza stampa che si terrà mercoledì 12 giugno alle ore 10:00 presso la sede del Cobas, in viale Commenda 74, Brindisi. L’incontro, intitolato “Dateci un motivo per essere contenti di questo G7”, mira ad illustrare le iniziative e le posizioni del coordinamento in relazione all’imminente vertice del G7.

Il Tavolo di coordinamento NOG7, da tempo operativo anche online tramite il sito nog7.it, esporrà durante la conferenza stampa le attività previste per la tre giorni del vertice.

I portavoce Roberto Aprile, Ciccio Lussone, Cosimo Quaranta, Lia Caprera e Angelo Gagliani saranno presenti per illustrare dettagliatamente le azioni e le motivazioni della forte contrarietà del Tavolo di coordinamento NOG7 riguardo ad un evento di così grande rilevanza internazionale.

Il Tavolo di coordinamento intende dare voce alle preoccupazioni e alle proposte della cittadinanza in vista del G7. “Dateci un motivo per essere contenti di questo G7” non è solo un titolo, ma una riflessione su quali benefici tangibili sarebbero determinati per la comunità locale da un evento che ha militarizzato la nostra realtà