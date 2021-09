Passo dopo passo, giorno dopo giorno, la Via del Blues ha costruito la propria arte con una creatività molto efficace.

Il video di Day by Day racconta il lavoro, la dedizione dietro a ogni singola canzone, a un concerto.

Immagini di viaggi, auto e treni in movimento, il mare di Puglia, le mani che si alternano sugli strumenti musicali.

Passo dopo passo, come un film in bianco e nero, la Via del Blues riannoda la matassa della propria vita musicale.

Un colore antico e un inno alle emozioni che non hanno confini ma solo profumi.

Un obiettivo raggiunto, un blues bellissimo, una danza annunciano il risultato finale.

La raffinatezza si unisce alla memoria.

MARCO GRECO