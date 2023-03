Confesercenti non condivide il Disegno di Legge sulla “Concorrenza”, la cui bozza è in discussione nella riunione odierna del Consiglio dei Ministri. Se le indiscrezioni sul contenuto dovessero essere confermate si avrebbe come conseguenza una liberalizzazione selvaggia delle vendite promozionali e di fine stagione, che di fatto ucciderebbe i saldi così come li conosciamo oggi, penalizzando di molto i piccoli commercianti.

Sul punto, il Presidente Regionale Benny Campobasso e il Presidente Provinciale Michele Piccirillo concordano con quanto affermato da Confesercenti Nazionale. “Si tratta di un vero e proprio blitz normativo – dice Confesercenti – ancora più grave perché arrivato senza il previo e dovuto confronto con le categorie interessate, che introdurrebbe una deregulation totale delle vendite del commercio. Un provvedimento che non tutela né i consumatori né i negozi della rete distributiva tradizionale, sottrae specifiche competenze delle regioni, così come assegnate dal Titolo V, e costituisce solo un regalo alle piattaforme di vendita online e alla grande distribuzione”. Campobasso e Piccirillo poi aggiungono. “Siamo pronti anche a manifestazioni di piazza”.

CONFESERCENTI BRINDISI