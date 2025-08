Proseguono in questi giorni gli interventi straordinari di deblattizzazione su tutto il territorio comunale, dal centro urbano fino alle marine. Si tratta di un’azione aggiuntiva rispetto al calendario ordinario già programmato: il Comune di Ostuni è impegnato sulla rete di fogna bianca, mentre Acquedotto Pugliese sta eseguendo le operazioni sulla rete di fogna nera. Un’azione congiunta e mirata per contrastare la proliferazione di insetti e migliorare le condizioni igienico-sanitarie del territorio.

Nelle prossime ore prenderà avvio anche un intervento straordinario di derattizzazione, che riguarderà diverse aree del centro abitato. Per rendere più efficaci le operazioni in corso, l’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini ad adottare comportamenti responsabili, evitando di lasciare all’esterno rifiuti oltre gli orari consentiti, residui alimentari o materiali che possano attirare animali infestanti.

Inoltre, si richiama l’attenzione sulla necessità di intervenire anche nelle aree private, come cortili, giardini, intercapedini e vani tecnici, dove i servizi comunali non possono operare. Solo con una collaborazione attiva e diffusa sarà possibile ottenere risultati duraturi e garantire condizioni di maggiore salubrità per tutta la comunità.

L’Amministrazione continuerà a monitorare attentamente l’efficacia degli interventi e a sollecitare ulteriori azioni nei casi in cui si rendano necessarie.