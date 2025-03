La decisione del governo Meloni di declassare l’Aeroporto di Brindisi da categoria VIII a categoria VII è un colpo micidiale inferto a tutto il territorio, al nostro turismo e alle nostre aziende.

Declassificare così come è stato fatto il nosteo aeroporto significa che l’organico dei vigili del fuoco che opera al suo interno dovrà essere ridotto di 12 unità.

E questo, a sua volta, significa che a Brindisi potranno arrivare con lunghezza massima di 49 metri (contro i precedenti 69) e larghezza della fusoliera non superiore ai 5 metri.

Risultato: meno aerei, più piccoli, meno turisti, con tutto quello che ne consegue.

Questa decisione è davvero incomprensibile, soprattutto se pensiamo alla crescita che il nostro scalo stava avendo.

Ma invece di spingerlo e rafforzarlo il governo che fa? Lo declassa.

E indovinate dove finiranno tutti questi voli che non potranno più arrivare a Brindisi? Esatto. A Bari. È davvero uno scandalo che grida giustizia.

Maurizio Bruno

Consigliere Regionale PD