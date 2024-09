Domenica 15 settembre dalle ore 19.30 nell’atrio del Castello comunale di Mesagne

“Dedicato alle donne” è il recital musicale e poetico ideato e diretto dal poeta mesagnese Emanuele Castrignanò, con il patrocinio dell’amministrazione comunale andrà in scena domenica 15 settembre a partire dalle ore 19,30 nell’atrio del Castello normanno svevo.

Lo spettacolo è dedicato alle donne, alla tenacia delle loro lotte portate avanti con coraggio – in ogni tempo e in ogni parte del mondo – e talvolta pagate con la vita. Non mancheranno i riferimenti alle storie femminili locali, raccontante come esempio di lungimiranza e impegno alle nuove generazioni. Momenti, siparietti, per strappare qualche sorriso – ne abbiamo sempre bisogno! – senza dimenticare il filo conduttore, quello della sensibilizzazione sul ruolo della donna nella società, una donna ancora troppo spesso vittima di violenza, spesso in contesti familiari, per mano di chi dice di amarla. Tra racconti e rime, la serata sarà scandita da musiche e canzoni dal vivo, che s’intoneranno con i temi trattati. Insomma, un appuntamento scorrevole come una lettura piacevole con cui si coglie però anche l’occasione per riflettere col sorriso, a volte amaro, su temi di attualità.

Il gruppo musicale è composto da Vincenzo Gatto alle tastiere; Diego Mangia al basso; Domenico Santoro alla batteria; Antonio Pionato al sax; Chiara Gatto, Alessandra Merico e Stefania Salamina voci. L’appuntamento è parte del programma “Mesagne Estate 2024”, l’ingresso per assistere è gratuito.