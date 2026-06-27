Il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana, nella seduta del 23 giugno 2026, ha approvato la definizione agevolata dei tributi comunali e delle sanzioni del Codice della Strada già affidati, per il recupero, all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Possono rientrare nella misura i carichi tributari e patrimoniali affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023: tra questi Imu, Ici, Tari, Tares, Canone Unico Patrimoniale, entrate patrimoniali e sanzioni derivanti da violazioni del Codice della Strada. Per questi importi è prevista la possibilità di rateizzazione fino a 54 rate bimestrali, pari a nove anni, con decorrenza dal 31 gennaio 2027.

La richiesta di adesione dovrà essere presentata entro il 31 ottobre 2026, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con procedura telematica.

Le verifiche effettuate dagli uffici finanziari hanno accertato che i crediti interessati dalla misura risultano già coperti dagli accantonamenti previsti nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità: l’eliminazione di sanzioni e interessi non produce pertanto effetti negativi sui conti dell’Ente.

“Grazie al voto unanime del Consiglio Comunale, con questa misura compiamo un atto di buon governo che unisce responsabilità istituzionale e attenzione concreta verso famiglie e imprese, che hanno bisogno della vicinanza e del sostegno dell’Amministrazione, in un periodo caratterizzato da difficoltà economiche e sociali” dichiara l’assessore al Bilancio Carmine Sportillo. “Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto, con particolare riferimento al dirigente dell’Area Finanziaria dott. Colucci e al funzionario dott. Dario Fanelli, che si sono adoperati per la buona riuscita dell’operazione. Come Assessorato allo Sviluppo Economico, nelle prossime settimane metteremo in campo ulteriori misure di sostegno per le attività economiche”.

“Tali provvedimenti si inseriscono nel più ampio lavoro avviato dall’Amministrazione per migliorare il bilancio comunale, aumentare le entrate dell’Ente e garantire maggiore equità tra i cittadini e sostenere la nostra economia” dichiara il sindaco Antonello Denuzzo. “Una gestione finanziaria responsabile passa anche dalla capacità di individuare strumenti che vengano incontro a chi si trova in difficoltà, senza che questo comporti un aggravio per le finanze comunali. Continueremo a lavorare per coniugare rigore amministrativo e attenzione ai bisogni reali della comunità”.