Non condivido affatto i toni trionfalistici utilizzati da Michele Emiliano nel comunicare di aver felicemente concluso l’operazione di salvataggio della Dema a Brindisi dopo anni di tormentate tribolazioni, rese di volta in volta più lievi dalle cospicue risorse pubbliche facenti capo alla Regione Puglia e sin troppo acriticamente corrisposte senza una minima verifica sul loro effettivo utilizzo, meglio: sulla loro effettiva collocazione: a Brindisi o a Somma Vesuviana?

Così come non ho apprezzato affatto le mancate risposte del Governo regionale alle domande molto pertinenti che nel corso degli anni sono state poste al fine di conoscere quanto sia costata la presenza Dema alla Regione Puglia, quali siano stati i ritorni sotto l’aspetto occupazionale, quali effetti ne siano conseguiti sotto il profilo dello sviluppo economico generale del territorio, ma, soprattutto, che tipo di eredità lascia ad una città come Brindisi.

E’ pur vero che questo è il territorio dove alcuni colossi industriali si son potuti permettere d’imporre ai Sindacati locali e nazionali la non costituzione nel giudizio di appello a difesa di un lavoratore, peraltro già rappresentante sindacale, a dire di molti, ingiustamente licenziato.

E’ pur vero che questo è il territorio dove – parliamo sempre del settore aeronautico – è stato consentito ad una società priva di mezzi, organizzazione e tecnologie di fare impunemente mera fornitura di manodopera, lucrando risorse imponenti senza assunzione alcuna di responsabilità.

Ma è pur vero che fino a quando non saremo capaci, ovvero tanto “liberi”, da poterci permettere di dissentire con adeguati atti politici da tale autolesionistica condotta, non saremo più legittimati a lamentarci del destino cinico e baro.

Meglio: saremo costretti ad ammettere che il cosiddetto primato della Politica sulla Economia si è ormai ridotto ad un mero slogan da propinare a chi ha l’anello al naso. Categoria, cui, fortunatamente, riteniamo di non appartenere.

Avv. Euprepio Curto

Già Senatore della Repubblica