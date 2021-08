Si è appena conclusa la conferenza stampa organizzata da Forza Italia Brindisi per ribadire la posizione del partito in riferimento all’impianto Edison, alla presenza dei consiglieri comunali Cavalera e Quarta.

In maniera chiara ed inequivocabile, sono stati esplicitati 11 punti che fanno definitivamente chiarezza sulla opportunità che questo impianto rappresenta per lo sviluppo del Porto e della città di Brindisi.

D’altronde non è stato possibile esplicitarli nella sede più adeguata come l’Aula consigliare, in quanto Rossi, pare, non riesca ad avere neanche più i numeri in Consiglio comunale.

Per citarne solo alcuni dei punti rappresentati in conferenza, l’impianto, voluto anche dagli operatori portuali, avrebbe un impatto positivo in termini di ricadute occupazionali, di risparmio energetico ed abbattimento delle emissioni clima alteranti, la zona franca doganale, l’incremento della cantieristica navale. Pertanto, le solite becere accuse del Movimento del Sindaco confermano quanto questa amministrazione non intenda innalzare il livello del dibattito politico e del confronto come, invece, racconta la storia di Forza Italia a tutti i livelli.

Livia Antonucci coordinatrice cittadina FI Brindisi