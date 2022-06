“La notizia dell’autorizzazione, da parte della Giunta della Regione Puglia, del deposito di GNL di Edison all’interno del porto di Brindisi- dichiara il Presidente di Confindustria Brindisi Gabriele Menotti Lippolis- rappresenta un tassello importante nel percorso di decarbonizzazione dei traporti in linea con gli obiettivi della transizione energetica.

E’ un risultato a cui come Confindustria abbiamo lavorato per anni trovandoci a volte anche ad affrontare, nell’interesse del nostro territorio, momenti di irrazionalità di alcuni attori territoriali.

Auspichiamo che il provvedimento oggi adottato dalla Giunta regionale possa rappresentare un volano per nuovi investimenti legati al green new deal.

Ringraziamo il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e l’Assessore allo sviluppo economico, Alessandro Delli Noci e il Dipartimento dello Sviluppo economico della Regione Puglia per l’importante lavoro svolto per la crescita del nostro territorio.”

Oggi infatti la Giunta della Regione Puglia ha espresso parere favorevole all’intesa per il rilascio da parte del Ministero della Transizione Ecologica dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio del deposito costiero di stoccaggio di Gas Naturale Liquefatto (GNL) da parte di Edison, costituito da un serbatoio verticale a pressione atmosferica di capacità di 19.5 metri cubi da realizzare all’interno del porto di Brindisi.