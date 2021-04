Da lunedì 26 aprile parte il percorso condiviso per la creazione della “Destinazione Brindisi”, proposto dall’assessore a Turismo, Marketing territoriale e Creatività del Comune di Brindisi, Emma Taveri, così come annunciato nella presentazione della strategia del 16 aprile.

È un’occasione di ascolto, condivisione e co-progettazione per valorizzare insieme il potenziale esistente e realizzare gradualmente nuove motivazioni per scegliere e visitare Brindisi.

Di seguito il calendario degli incontri (in continuo aggiornamento), riservati ad associazioni, categorie e persone interessate a contribuire a confronti costruttivi su temi specifici per la valorizzazione turistica e creativa di Brindisi.

– Attività, esperienze, escursioni, shop, artigianato e servizi al turismo

26/04 ore 18:00

– Arti e creatività

27/04 ore 18:00

– Ricettività

28/04 ore 18:00

– Nautica

29/04 ore 18:00

– Balneari

30/04 ore 18:00

– Enogastronomia (imprese agricole, produzioni tipiche, ristorazione)

3/05 ore 18:00

– Eventi & estate brindisina

4/05 ore 18:00

– Mobilità e trasporti

5/05 ore 18:00

– Giovani (under 30)

6/05 ore 18:00

Gli appuntamenti si svolgeranno online, in ottemperanza delle vigenti restrizioni per il contenimento dell’emergenza Covid-19. Le istruzioni per partecipare sono presenti all’interno dell’evento dedicato sulla pagina Facebook Destinazione Brindisi.

23 aprile 2021