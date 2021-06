I Carabinieri della Stazione di Mesagne hanno arrestato in flagranza di reato un 18enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita presso la sua abitazione, hanno rinvenuto un involucro contenente 95 grammi di marijuana occultati nel cassettone del proprio letto, nonché 460,00 euro ritenuti provento di spaccio, il tutto sottoposto a sequestro. L’arrestato, a conclusione delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua residenza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.