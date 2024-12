Il costante impegno dell’on. Mauro D’Attis ed il sostegno assicurato anche dall’on. Andrea Caroppo hanno permesso al territorio brindisino di raggiungere risultati importanti nell’ambito della definizione degli emendamenti alla Manovra finanziaria.

Proprio grazie a D’Attis e Caroppo, infatti, il Salento potrà contare sulla “continuità territoriale” e quindi i voli in partenza dall’Aeroporto del Salento saranno di più ed a costi più contenuti.

E sempre il nostro parlamentare è l’autore, insieme al suo collega Battilocchio, dell’emendamento attraverso cui è legge l’accordo di programma per Brindisi e la nomina di un commissario straordinario per lo sviluppo territoriale di Brindisi. Il tutto, nell’ambito degli interventi finalizzati a superare i gravi problemi economici ed occupazionali determinati dalla decarbonizzazione.

Grazie all’on. D’Attis, insomma, Forza Italia ha dimostrato fino in fondo il proprio attaccamento al territorio brindisino ed anche la capacità di ottenere dal Parlamento il riconoscimento che proprio Brindisi merita.

Nicola Di Donna a nome del Gruppo consiliare di Forza Italia di Brindisi