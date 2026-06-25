L’Amministrazione Comunale a guida del Sindaco Marchionna vira sempre più a sinistra. Dopo aver patrocinato la festa della Cgil, con comizio finale del segretario nazionale Landini, adesso è la volta dell’Arci a cui l’ente brindisino ha concesso l’uso gratuito del suolo pubblico per il Festival dei Giochi che si svolgerà il prossimo 2 luglio, nell’ambito della “Giornata mondiale del Rifugiato”, in piazza Vittoria e in corso Umberto.

Si regalano, pertanto, soldi pubblici (mancato introito di occupazione di suolo pubblico) a chi utilizzerà la nostra città per fare pubblicità alle proprie iniziative.

Per fortuna questa volta almeno gli assessori di Fratelli d’Italia hanno omesso di apporre la propria firma sulla delibera proposta del primo cittadino e questo conferma che avevamo ragione noi nel denunciare questa “deriva di sinistra” dell’Amministrazione Marchionna.

Nicola Di Donna – capogruppo di Futuro Nazionale