Sul palco della vita ci sono storie che il teatro riesce a raccontare e a condividere, plasmando emozioni e generando pensiero critico. Il Teatro, specchio della società e delle sue dinamiche, porta in scena la vita. Il Festival Nazionale di Teatro “Di scena a Fasano” è pronto a riprendersi – per l’appunto – la scena del Teatro Sociale di Fasano con la sua XV edizione, in programma nei mesi di ottobre e novembre 2024.

Con una conferenza stampa tenutasi nella mattinata di venerdì 13 settembre, è stato presentato il cartellone della XV edizione del Festival Nazionale di Teatro “Di scena a Fasano”, in programma al Teatro Sociale nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024.

Il concorso teatrale, organizzato dal Gruppo di Attività Teatrale “Peppino Mancini” con il patrocinio dell’Amministrazione comunale della Città di Fasano, ha visto partecipare alla fase preliminare circa 80 spettacoli e con candidature pervenute da ogni parte della Penisola.

Dopo un arduo lavoro di selezione, è stato definito il programma degli spettacoli finalisti: sei spettacoli in concorso più due fuori concorso, per un totale di otto opere che spaziano in lungo e largo nei più apprezzati generi teatrali.

Si parte domenica 13 ottobre alle 19.00 con la serata di presentazione e con la compagnia Baroni Rampanti di Milano che rappresenterà come spettacolo fuori concorso “L’italica madre” di Valeria Cavalli.

A seguire, gli spettacoli in concorso:

• sabato 19 ottobre alle 21.00, “Maladie d’Amour” di F. Guerra, A. Giacomino, M. Cantieri –compagnia “Teatro Armathan” di Verona;

• domenica 27 ottobre alle 19.00 “Bianca B.” di Claudio Pesaresi – compagnia “Al Castello” di Foligno (Pg);

• sabato 2 novembre alle 21.00 “Killer” di Aldo Nicolaj – compagnia “Teatro di Sabbia” di Vicenza;

• sabato 9 novembre alle 21.00 “Uomini e topi” di John Steinbeck – compagnia “Giardini dell’Arte” di Firenze;

• sabato 16 novembre alle 21.00 “Regina madre” di Manlio Santanelli – compagnia “FSSL” di San Marco Evangelista (Ce);

• sabato 23 novembre alle 21.00 “Novecento” di Alessandro Baricco – compagnia “Piano B Teatro” di Como.

Calerà il sipario su questa XV edizione del Festival con la serata finale che vedrà in scena la compagnia di Lizzana “Paolo Manfrini” di Rovereto (TN) con “C’eravamo troppo amati” di Roberto Marafante, in programma come spettacolo fuori concorso domenica 1° dicembre alle 19.00.

A seguire, la premiazione delle compagnie vincitrice dei premi in palio:

• miglior spettacolo, miglior regia, miglior attore, miglior attrice, premio Fita (giuria tecnica)

• premio della stampa

• premio “Valerio Gentile” (giuria giovani)

• premio del pubblico

«Ci apprestiamo a vivere questa quindicesima edizione – dice Mimmo Capozzi, direttore artistico del Festival – con la consapevolezza di aver selezionato opere che associano alla mission dell’intrattenimento una funzione educativa e di stimolo alla riflessione critica, facendo leva sulla potenza espressiva del Teatro, capace di azionare meccanismi di relazione e di creare occasioni di stupore: sorprendersi è il miglior modo per interrompere gli automatismi che nascono da abitudini consolidate spesso scambiate per verità assolute».

In apertura della conferenza stampa, il presidente del G.A.T., Fausto Savoia, ha rivolto al sindaco Francesco Zaccaria, all’assessora Cinzia Caroli e all’intera Amministrazione comunale i ringraziamenti per il riconfermato patrocinio al Festival. Il grazie è andato anche allo Studio Dentistico Rotunno, all’Associazione Valerio Gentile, a Cupertino Abbigliamento, al dottor De Picciotto che, anche quest’anno, ha voluto a livello strettamente personale essere al fianco del Festival. Grande soddisfazione ed orgoglio è stato espresso dal Presidente per il successo di partecipazione delle tantissime compagnie, provenienti da tutt’Italia, che con le loro numerosissime proposte hanno testimoniato, di fatto, l’ottima salute di cui gode il Festival “Di Scena a Fasano” giunto alla XV edizione. Fausto Savoia ha inoltre ringraziato, per il concreto supporto offerto, la stampa ed i media locali, l’ufficio Cultura del Comune di Fasano, il Comando della Polizia Locale. Ha rivolto, poi, un ringraziamento speciale al Direttore artistico Mimmo Capozzi per l’ottimo lavoro svolto insieme alla commissione selezionatrice, la famiglia Mancini, i dirigenti scolastici ed i docenti referenti che aiutano, con il loro prezioso lavoro preparatorio, gli studenti ad essere “spettatori consapevoli” del teatro, i Soci Manciniani che, a vario titolo, contribuiscono attivamente alla buona riuscita dell’evento e, per finire, ai tanti amici, presenti in conferenza stampa e non, che con l’acquisto dell’abbonamento, e la partecipazione agli spettacoli, invogliano a fare sempre meglio.

La prevendita degli abbonamenti partirà ufficialmente lunedì 16 settembre e sarà possibile sottoscriverli presso la sede del GAT “Mancini” sita a Palazzo Pezzolla in via Fogazzaro 3, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e il martedì e giovedì dalle 17:00 alle 19:00.

