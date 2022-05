Mercoledì 18 maggio 2022, alle ore 12, sarà firmato l’accordo tra Università del Salento e Fondazione CMCC – Centro Euromediterraneo sui Cambiamenti climatici, in base al quale la Fondazione si impegna a erogare 10 borse di studio triennali, per un totale di 30mila euro, a favore di studenti meritevoli che si iscriveranno al corso di laurea triennale UniSalento, con sede a Brindisi, in “Sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici” nell’anno accademico 2022/2023.

L’accordo verrà firmato nella sala Università di Palazzo Granafei-Nervegna a Brindisi, dal Rettore dell’Università del Salento Fabio Pollice e dal Presidente della Fondazione CMCC Antonio Navarra.

Il corso di laurea e l’accordo verranno poi illustrati al pubblico e alla stampa.

Parteciperanno anche:

in rappresentanza del Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, il Presidente del consiglio comunale Giuseppe Cellie;

il Delegato del Rettore alla Sostenibilità Alberto Basset;

la Presidente del corso di laurea in “Sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici” Irene Petrosillo.

