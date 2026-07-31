La Dinamo Basket Brindisi comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo di Giovanni Greco, che vestirà la maglia biancazzurra anche nella stagione 2026/2027.

Per l’ala brindisina, classe 2004, sarà la sesta stagione consecutiva con la Dinamo. Un’avventura iniziata nel 2020 e proseguita di pari passo con la crescita della società. Greco ha infatti vissuto tutte le tappe dell’ascesa del club, contribuendo ai successi che hanno portato la Dinamo dalla C Silver fino alla Serie B Interregionale, con le vittorie dei campionati di C Silver e C Gold.

Nelle ultime stagioni Giovanni ha consolidato il proprio ruolo all’interno della squadra, ritagliandosi sempre più spazio nelle rotazioni grazie alla sua versatilità, all’intensità difensiva e alla disponibilità nel mettersi al servizio del gruppo. Un giocatore affidabile, capace di interpretare diversi ruoli e di garantire energia su entrambe le metà campo.

La sua conferma rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione del roster 2026/2027 e conferma la volontà della società di proseguire il proprio percorso insieme a un atleta che conosce profondamente l’ambiente Dinamo e ne incarna lo spirito e l’identità.

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi