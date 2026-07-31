July 31, 2026
Lug 31, 2026    Posted by    Basket

La Dinamo Basket Brindisi comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo di Giovanni Greco, che vestirà la maglia biancazzurra anche nella stagione 2026/2027.
Per l’ala brindisina, classe 2004, sarà la sesta stagione consecutiva con la Dinamo. Un’avventura iniziata nel 2020 e proseguita di pari passo con la crescita della società. Greco ha infatti vissuto tutte le tappe dell’ascesa del club, contribuendo ai successi che hanno portato la Dinamo dalla C Silver fino alla Serie B Interregionale, con le vittorie dei campionati di C Silver e C Gold.
Nelle ultime stagioni Giovanni ha consolidato il proprio ruolo all’interno della squadra, ritagliandosi sempre più spazio nelle rotazioni grazie alla sua versatilità, all’intensità difensiva e alla disponibilità nel mettersi al servizio del gruppo. Un giocatore affidabile, capace di interpretare diversi ruoli e di garantire energia su entrambe le metà campo.
La sua conferma rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione del roster 2026/2027 e conferma la volontà della società di proseguire il proprio percorso insieme a un atleta che conosce profondamente l’ambiente Dinamo e ne incarna lo spirito e l’identità.

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi

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