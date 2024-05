In risposta ai recenti disservizi nella raccolta dei rifiuti da parte della ditta Teorema, come Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Brindisi, rilascio la seguente dichiarazione:

La nostra città ha purtroppo sperimentato gravi disservizi nella raccolta dei rifiuti, che hanno creato notevoli disagi ai cittadini.

Desidero esprimere il mio profondo rammarico per questa situazione.

Proporrò immediatamente un’indagine per comprendere le cause di tali inefficienze e per garantire che vengano prese misure correttive urgenti.

Il DEC responsabile del controllo per il servizio di raccolta, sentito in commissione ha attribuito i disservizi a problemi di carenza di personale e a guasti tecnici ai mezzi di raccolta.

Tuttavia, ritengo che queste spiegazioni non siano sufficienti per giustificare il livello di disagio subito dalla nostra comunità.

In qualità di Presidente della Commissione Ambiente, mi attiverò per richiedere a Teorema un piano dettagliato e immediato per il ripristino del servizio.

Le azioni proposte includono:

1. Assunzione temporanea di personale aggiuntivo per coprire tutte le aree colpite.

2. Riparazioni urgenti e manutenzione straordinaria sui mezzi di raccolta.

3. Pianificazione e ottimizzazione dei percorsi di raccolta per migliorare l’efficienza.

Inoltre, come Presidente della Commissione Ambiente proporrò ai componenti di avviare un monitoraggio da vicino sulla situazione con ispezioni regolari e verifiche sul campo, per assicurarsi che Teorema rispetti gli impegni presi e che il servizio torni alla normalità nel più breve tempo possibile.

Siamo consapevoli dell’importanza di un servizio di raccolta rifiuti efficiente per il benessere e la qualità della vita dei nostri cittadini.

Invito i cittadini a continuare a segnalare eventuali disservizi tramite il numero verde comunale per aiutarci a monitorare la situazione in tempo reale.

Rinnovo le scuse alla cittadinanza per i disagi subiti e mi impegno a lavorare con determinazione per risolvere questa crisi al più presto.”

Roberto Quarta

Presidente della Commissione Ambiente

Comune di Brindisi