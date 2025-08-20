August 20, 2025
Nella serata di ieri, 19 agosto, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale “Perrino” per un’operazione delicata: la rimozione di un anello rimasto incastrato al dito della mano sinistra di un uomo di 47 anni.

Il dito, gonfiatosi presumibilmente a seguito di una puntura d’insetto, non permetteva più di sfilare l’anello, rendendo necessario l’intervento tecnico. I vigili del fuoco hanno utilizzato un apposito strumento di precisione, il “dremel”, riuscendo a liberare il dito senza conseguenze.

Un’azione provvidenziale e tempestiva che ha permesso di risolvere rapidamente una situazione potenzialmente rischiosa.

