L’Associazione Pablo Neruda invita tutti i cittadini si Ostuni e oltre a unirsi in una “Manifestazione per la Pace e contro il massacro della popolazione palestinese”, che si terrà sabato 4 novembre alle ore 18:30 in Piazzetta Sant’Oronzo.

Non è più possibile assistere inerti alla barbarie che si sta compiendo in questi giorni ai danni della popolazione palestinese, già da anni oggetto di angherie, occupazioni, aggressioni e uccisioni che nulla hanno a che vedere con il legittimo diritto di ogni Stato all’autodifesa.

Non si tratta di una scelta dettata da posizionamenti partitici, bensì l’espressione dello sgomento che ciascun essere umano dovrebbe sentire di fronte a tanto orrore.

Il barbaro attacco di Hamas, che condanniamo con fermezza, non può giustificare la ferocia di questi giorni.

Siamo a favore della convivenza pacifica tra i popoli, auspicando che si dia seguito alle Risoluzioni dell’O.N.U. e agli accordi pregressi e che si consenta alla popolazione palestinese di costituirsi in Stato e alla popolazione israeliana di vivere in pace.

Abbiamo scelto la data del 4 novembre perché in concomitanza si terrà a Roma una manifestazione organizzata dall’U.S.B., di cui condividiamo la piattaforma: “Stop all’invio di armi per la guerra in Ucraina; riconoscimento dello Stato Palestinese; revoca dell’accordo di cooperazione militare tra Italia e Israele; via l’Italia dalla Nato; tagliare le spese militari per finanziare le spese sociali; stop al genocidio a Gaza. Il 4 novembre le guerre si fermano, non si festeggiano!”

I partecipanti sono incoraggiati a portare con sé torce e altri strumenti luminosi per testimoniare la possibilità di una luce in mezzo all’oscurità di questi tempi e fumogeni, per simboleggiare la condizione di chi, ogni giorno, vive e muore nel fumo prodotto dai bombardamenti.

Sarà disponibile un “microfono aperto” a chiunque desideri condividere pensieri, letture, canzoni, poesie.

L’Associazione Pablo Neruda invita accoratamente i cittadini ostunesi, il Consiglio Comunale, il Sindaco e l’Amministrazione tutta, le associazioni locali che condividono la preoccupazione per il rispetto dei diritti umani e il benessere delle popolazioni civili a partecipare a questa manifestazione.

Per ulteriori informazioni:

Associazione Pablo Neruda

Email: circoloarcipabloneruda@gmail.com