Martedì 30 giugno 2026 alle ore 19:30, presso il Museo Archeologico “Francesco Ribezzo” di Brindisi (Piazza Duomo), sarà inaugurata FOGGIASCAPE – Spazialità Temporale Storica e Contemporanea, seconda tappa del progetto espositivo promosso dall’Associazione Istituto di Culture Mediterranee.

FOGGIASCAPE è il risultato di un lungo lavoro di ricerca condotto dall’artista, fotografo e documentarista Gabriele “Kash” Torsello nell’arco di dieci anni, dal 2012 al 2022.

Attraverso borghi rurali, periferie urbane, paesaggi naturali e luoghi segnati da profonde trasformazioni sociali ed economiche, il progetto restituisce uno sguardo articolato sulla provincia di Foggia e sulla Capitanata contemporanea.

Le fotografie raccolte da Gabriele “Kash” Torsello attraversano territori spesso raccontati attraverso stereotipi o letture semplificate, offrendo invece una narrazione attenta alle relazioni tra persone, ambiente e memoria. Ne emerge un racconto visivo che invita a riflettere sui cambiamenti del paesaggio, sulle fragilità che attraversano le comunità e sulle forme di resistenza che continuano a caratterizzare il territorio.

L’inaugurazione sarà aperta dai saluti istituzionali. La mostra è curata da Renata Ferri, tra le più autorevoli figure della fotografia italiana contemporanea, mentre il coordinamento progettuale è affidato ad Andrea Laudisa.

Brindisi offre una cornice ideale per un progetto che riflette sul rapporto tra territorio, comunità e trasformazioni contemporanee. Attraverso il linguaggio della fotografia, la mostra mette in dialogo realtà diverse della Puglia, evidenziando questioni che attraversano l’intera regione: lavoro, paesaggio, migrazioni, identità e futuro delle aree periferiche.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 30 agosto 2026 e sarà accompagnata da incontri di approfondimento, workshop e momenti di confronto con l’autore e altri ospiti. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un catalogo digitale che raccoglierà immagini e

testi critici.

L’iniziativa si inserisce nel percorso che l’Istituto di Culture Mediterranee porta avanti da anni nella promozione della fotografia contemporanea, del dialogo interculturale e delle pratiche artistiche capaci di leggere criticamente le trasformazioni sociali e territoriali del

Mediterraneo.

Il progetto è sostenuto da Strategia Fotografia 2025, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.