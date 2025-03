Domani 29 marzo, alle ore 18.00, vi aspettiamo numerosi in libreria per la presentazione del libro Matematica fuori dalle regole di Daniele Gouthier Feltrinelli Editore

“La matematica, si sa, è materia difficile e, come si dice spesso, o la ami o la odi. Daniele Gouthier smentisce questa cattiva fama, offrendo a insegnanti e genitori buone ragioni e ottimi strumenti per alimentare l’interesse dei ragazzi e farli appassionare alla matematica, fino a trasformarla nella loro materia preferita.”

Un appuntamento, dunque, ricco di stimoli e suggerimenti per (ri)scoprire l’affascinante studio della matematica, oltre le formule e i percorsi consueti.

A dialogare con l’autore, Manuela Saponaro.