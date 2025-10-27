Domani 28 ottobre alle ore 17:30 presso Movimenti Laboratorio Urbano Eridano apre la propria campagna di donazione “Un Panettone Che Sa Di Speranza” per il Natale 2025.

L’iniziativa, promossa da Eridano Cooperativa Sociale in collaborazione con la cooperativa e l’omonima associazione “Noi e Voi”, mira a sensibilizzare la comunità sull’importanza della cooperazione e la capacità di questa di generare valore da quelle fasce di popolazioni spesso ritenute deboli e improduttive.

Oggetto della campagna sono i panettoni artigianali realizzati da detenuti della Casa Circondariale di Taranto presso il laboratorio di pasticceria Fieri Potest Pastry Lab e confezionati da ragazzi con disabilità all’interno dei laboratori riabilitativi del Centro Diurno “Eridano di Giorno”.

La scelta del panettone non è solo simbolica ma abbiamo voluto che il nostro prodotto rispettasse il valore della tradizione con l’alta qualità della pasticceria artigianale.

L’iniziativa vuole richiamare l’attenzione sull’inserimento lavorativo quale obiettivo fondamentale ed imprescindibile di qualsiasi percorso di riabilitazione, di qualsiasi genere esso sia.

Acquistare uno dei nostri panettoni significa aiutarci a restituire dignità e diritti a persone in una società che, per un debito con la giustizia o una condizione di disabilità, tende invece a calpestarli.

Non mancate!