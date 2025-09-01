Nella cornice dei solenni festeggiamenti per i Santi Patroni della città di Brindisi, un momento di riflessione e condivisione sui temi dell’intergenerazionalità, della trasmissione della memoria e della pace, dal titolo “Pace di generazione in generazione”.

L’incontro, promosso dalla Cattedrale di Brindisi, dal Progetto Policoro di Brindisi-Ostuni, dalla Comunità di Sant’Egidio della città e dal Liceo “E. Palumbo” di Brindisi , avrà luogo martedì 2 settembre alle ore 20 presso il cortile interno della Cattedrale.

Protagonisti saranno le studentesse e gli studenti della classe 3AL del Liceo Linguistico “E. Palumbo” di Brindisi insieme ad alcuni anziani della comunità parrocchiale: racconteranno la loro esperienza di incontro e dialogo, maturata all’interno del PCTO “Spezzare barriere, condividere il pane”. Il progetto, svoltosi tra febbraio e marzo 2025, ha coinvolto i giovani in attività di volontariato e scambio intergenerazionale, con l’obiettivo di sensibilizzarli ai valori della solidarietà e della corresponsabilità.

L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per riscoprire il significato della memoria, del dialogo e della pace come ponti tra generazioni diverse, in un contesto di festa che intreccia tradizione religiosa e impegno civile.

Al termine dell’incontro è previsto un momento di convivialità.

La cittadinanza è invitata a partecipare.