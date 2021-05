La Prefettura di Brindisi ha organizzato per domani 21 maggio, alle ore 10.30, presso il Chiostro di San Paolo l’Eremita, in Piazza Dante a Brindisi, la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’O.M.R.I. conferite dal Signor Presidente Della Repubblica Italiana per benemerenze acquisite nel disimpegno di cariche pubbliche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nella carriera civile e militare ai cittadini di cui al seguente elenco.