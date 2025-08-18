August 18, 2025
Ago 18, 2025    Posted by    news 0

La musica della pizzica arriva nell”Ostello della Gioventù di Brindisi con un aperitivo speciale. Appuntamento martedì 19 luglio a partire dalle ore 19.00, ad esibirsi il duo “TAMAM” nella musica tipica salentina.

L’ amore,l’Odio, la Gioia, la Tristezza, la Rabbia e la Pace catartica; ogni melodia, ogni accordo, ogni nota può contenere ciascuna di queste emozioni. Il duo tamam cerca di racchiudere tutto in un solo spettacolo e vi concederanno un turbinio di emozioni che ogni essere umano prova nella sua esistenza, tanto da tributare ogni momento della nostra vita grazie alla musica popolare salentina..Musiciste che hanno tutte una esperienza ultra decennale nella piena ricerca e riproposta delle tradizioni popolari della terra dalla quale provengono, quella detta “DEL RIMORSO”.

Per info e prenotazioni è possibile rivolgersi al numero 0831096232

Related Posts

Valtur Cup: Ostuni ospita l’amichevole internazionale Valtur Brindisi-Patrioti Levice

Paura in volo: motore in fiamme, Airbus Condor atterra d’emergenza a Brindisi

Nicola Gratteri chiude la quinta edizione di “LibriAmo…tra gli ulivi!” in Piazza Mercato Vecchio

Martin Angiuli presenta il nuovo libro “Coraggiosamente Comuni”. Di Marco Greco

Da Cividale a Brindisi: Andrea Costabile è il nuovo innesto Dinamo nel progetto con l’Aurora

PFM a Mesagne: giovedì 21 agosto il rock prog incontra De Andrè

No Comments

Leave a Comment