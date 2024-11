Venerdì 29 novembre alle ore 19, presso le Officine Ipogee in piazza Sant’Anna dei Greci a Mesagne, le associazioni Mesagne Bene Comune e APS Street View organizzano la presentazione di MAGMA di e con Raffaele Costantini.

Tre ragazzini inseparabili assistono ad un agguato mafioso in un bar affollato di un’estate del 1980. Crescono in un paese del sud che divora il futuro dei bambini.

Una presentazione a più voci in cui è il romanzo ad aprire spazi di confronto sulle esperienze giovanili, sulle relazioni familiari, sui contesti criminali e su come questi possono influenzare giovani esistenze. Carla Orlandini e Michele Anam Caiulo ci racconteranno del progetto Le regole del gioco, in cui un team composto da attori, videomaker, educatori ed assistenti sociali ha condiviso un percorso di un anno con un gruppo di minori utilizzando il teatro per scoprire le mille sfaccettature dell’essere.