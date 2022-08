Venerdì 19 agosto 2022 alle 21, il Teatro del Parco archeologico di Santa Maria di Agnano di Ostuni ospiterà lo spettacolo “Romeo & Giulietta”, musical /odio amore.

L’intero spettacolo è realizzato dalla compagnia “AttoTerzo” che nasce nel 2014 a Mesagne, ed il cui direttore artistico è Tony Bottazzo. “Atto Terzo” è composta da artisti e professionisti di Mesagne e di altre città della Puglia. Giovani desiderosi di diffondere uno spettacolo unico nel sui genere: il teatro musicale.

Lo spettacolo. Romeo&Giulietta Odio/Amore Musical CATTEDRALE Musical. Mai la musica è stata così spettacolare Liberamente tratta da William Shakespeare composto da attori, cantanti, ballerini, acrobati e breakers dalle grandi performance sono sicuramente tra i maggiori punti di forza di questo spettacolo che traduce in musica l’eterno amore tra i due giovani (ma anche la viscerale rivalità tra le due famiglie Montecchi e Capuleti). Tanti i brani di successo all’interno dello spettacolo che, insieme alle coreografie, coinvolgono fortemente il pubblico e i ragazzi. il mito di Romeo e Giulietta ha qualcosa di universale, che sa parlare al pubblico di ogni nazionalità ed è una storia di speranza che racconta la forza dell’amore che è capace di cambiare il mondo.

La Compagnia “AttoTerzo” da anni è specializzata nell’allestimento di opere teatrali/ musicali contemporanee, propone i propri spettacoli presso teatri, piazze, auditorium, con l’obiettivo di divulgare la Cultura del “Teatro Musicale” nel nostro territorio. Le produzioni della Compagnia vengono realizzate anche per stimolare la curiosità di un pubblico eterogeneo e sempre esigente, utilizzando linguaggi artistici universali, quali la prosa, la musica, la danza (contemporanea, hip hop e break dance) e le arti di strada che rendono i nostri spettacoli dinamici e spettacolari, adatti ad ogni tipologia di pubblico.

Per ogni info spettacolo Ostuni del 19 agosto – 0831 1982471.