Il progetto Sai di San Pietro Vernotico di ARCI Brindisi organizza domenica 1 ottobre la presentazione del libro “Troppo neri” di Saverio Tommasi nel quale racconta storie drammatiche, ma anche piene di vita e speranza, attraverso le foto di Francesco Malavolta. Un’ottima occasione di ricordo e di confronto sulla strage del naufragio di Lampedusa del 3 ottobre 2013 per dare dignità e valore alla vita, nel quale hanno perso la vita 368 persone. La presentazione del libro avrà luogo presso SETTEMMEZZO in Via Mercato a San Pietro Vernotico alle ore 18:30.