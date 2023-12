Al via le iniziative del cartellone la “Magia di Natale”

Domenica 10 dicembre dalle 18.30 Francavilla Fontana si trasformerà in un grande palcoscenico per il primo appuntamento di Circo in Strada – Christmas edition.

Tra i monumenti e le suggestive strade del centro storico che in questi giorni si stanno illuminando e vestendo a festa arriveranno artisti che sapranno incantare grandi e bambini con spettacoli di giocoleria, fachirismo ed equilibrismo.

Partecipazione libera e gratuita.

L’iniziativa, inserita nel cartellone la “Magia di Natale”, è a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Circo della Farfalla APS.

Comune di Francavilla Fontana