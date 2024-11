Domenica 10 novembre 2024 la Cattedrale di Brindisi farà da cornice alla presentazione dell’ultima fatica letteraria del dott. Antonio De Donno, già Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi. Un’opera autobiografica, intitolata

“La giusta direzione.

Storia di un magistrato.

Dal terrorismo a Tangentopoli, dal contrasto alla Sacra Corona Unita alla lotta contro la violenza di genere”

In dialogo con la giornalista Stefania De Cristofaro, e alla presenza di S.E. Rev.ma Mons. Giovanni Intini, De Donno ripercorrerà la propria carriera di magistrato, in parallelo con gli episodi salienti della storia del nostro Paese, che lo hanno visto anche protagonista di vicende celebri, tra cui il caso Sindona. Un’esistenza votata al servizio, che lo ha visto in prima fila nella lotta per la diffusione della “cultura della legalità, dell’antimafia, del rispetto degli altri, incentrata sui valori della cittadinanza attiva e responsabile, una battaglia che va raccontata e in cui devono essere coinvolti soprattutto i giovani, interlocutori privilegiati di questo libro”. [Fonte]

L’evento è gratuito e aperto alla cittadinanza e rientra nelle iniziative promosse dalla Pastorale Sociale dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni.

