Il 13 MARZO dopo innumerevoli richieste finalmente in scena al Teatro Italia Carovigno il nuovo spettacolo teatrale “Matricola zero zero uno” FOLLIA «prima e dopo Basaglia» scritto e diretto da Alessandro Versano, uno spettacolo intenso che ha voluto fortemente portare in scena ponendo riflessioni importanti e strutturando una regia “contaminata” e sottolineata dalle luci e delle scenografie virtuali che accompagnerà i testi liberamente ispirati ai fatti di cronaca.

Un Obiettivo per la cultura ma perlopiù aprire la mente e scoprire che dietro al disagio mentale c’è sempre una persona.

Lo spettacolo è affidato alla bravura degli della compagnia del laboratorio urbano Teatro Italia Carovigno Carmen Morelli, Carla Orlandini, Anna D’amato, Monica La Macchia, Arianna Monna, Fabio Saccomanno, Damiano Saponaro, Alina Tamborrano e Daniele Scaligeri. Lo spettacolo getta uno sguardo all’interno dei manicomi e ruota attorno al racconto dei personaggi, introdotti per diverse cause in Ospedali Psichiatrici. In questa strutture gli stessi conoscono e vedono con i propri occhi e raccontano la realtà e la crudeltà a cui venivano sottoposti prima della Legge 180, Psicofarmaci ed elettroshock erano la quotidianità. Gli stessi osservano insofferenti la mancanza di umanità nei propri confronti I muri che li circondano, però, sono destinati a cedere, a crollare inesorabilmente per rivelare il rispetto tra curanti e pazienti, instaurando un dialogo che trova complicità in un mondo cambia.

Per la Regia di Alessandro Versano: “Come in tutti i nostri format, abbiamo cercato di mantenere alta la nostra filosofia di inserire e fondere innovazione e dinamicità della sceneggiatura, per offrire al pubblico uno spettacolo sempre sorprendente>> retrospettiva quindi, del regista che ha arricchito, con i suoi modelli e i suoi insegnamenti, le competenze di molti dei nostri attori.

Una Produzione Aver’s Management in coproduzione con il Laboratorio Urbano Teatro Italia Carovigno.

