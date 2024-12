Si conclude la stagione agonistica 2024 della Federazione Italiana Canottaggio con i Campionati Italiani Indoor Rowing, evento che si terrà su scala regionale questa domenica, 15 dicembre.

Ogni Comitato regionale, in alcuni casi accorpato ad altri, organizzerà il proprio Campionato Regionale, le cui classifiche locali contribuiranno alla definizione delle graduatorie nazionali.

Per il Comitato Puglia-Basilicata, la sede designata è la Palestra dell’IISS “Carnaro Marconi Flacco Belluzzi” di Brindisi, in via del Lavoro 21/E. Le gare avranno inizio alle ore 9:00, trasformando l’ITC “Flacco” in un autentico palcoscenico di competizione e spettacolo.

L’evento, di grande prestigio tecnico, è organizzato dalla sezione di Brindisi della Lega Navale Italiana in collaborazione con il Comitato Regionale Puglia-Basilicata della Federazione Italiana Canottaggio.