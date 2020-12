Domenica 20 dicembre 2020, presso l’Istituto Alberghiero “Sandro Pertini” di Brindisi, si terrà un “Open Day” e un “Open Lab”, in presenza, dalle ore 09.00 alle ore 12.30, per l’orientamento in entrata con gli alunni frequentanti l’ultima classe della scuola secondaria di primo grado.

La scuola che abbraccia il territorio non solo online, ma, anche, dal vivo.

L’incontro è stato organizzato rispettando tutte le misure di sicurezza richieste dalle norme vigenti contro la diffusione del covid.

Nei vari incontri virtuali, che hanno riscosso tanto successo e durante i quali i docenti hanno “incontrato” i ragazzi e le famiglie, sono stati mostrati alcuni video molto motivanti che, sicuramente, hanno reso l’idea dell’importanza dell’Alberghiero come scuola che offre molte opportunità di realizzazione futura nel mondo del lavoro.

Con questo incontro, in presenza, si vuole far toccare con mano l’offerta formativa che viene trasmessa dai laboratori dei vari settori della scuola: Enogastronomia, Servizi di Sala e Vendita, Prodotti dolciari artigianali e industriali e Accoglienza turistica con dimostrazioni operative del talento dei settori vocazionali.

Per informazioni: orientamento.alberghierobr@gmail.com

