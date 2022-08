Domenica 21 agosto dalle 18.30 il centro storico di Francavilla Fontana si trasformerà in un grande palcoscenico per la seconda edizione di Circo in Strada.

Tra i monumenti e le suggestive strade che caratterizzano il centro cittadino arriveranno artisti che sapranno incantare grandi e bambini.

Si comincerà alle 18.30 in via San Giovanni con un laboratorio a cura dello staff de Il Circo della Farfalla rivolto ai più piccoli con tanti giochi e attività creative.

Per gli appassionati delle danze tradizionali, sempre a partire dalle 18.30, Giusy Balsamo terrà un laboratorio di pizzica in Piazza Dante pensato per tutte le fasce d’età.

Dalle 20.30 in Piazza Dante, via San Giovanni e Largo San Marco spazio agli spettacoli di magia, equilibrismo, giocoleria e teatro con gli artisti del Circo Laboratorio Nomade.

La partecipazione a tutte le attività è libera e gratuita.

L’iniziativa è a cura de Il Circo della Farfalla APS in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri 3202528031 (Pio) oppure 3276632040 (Luciano).

