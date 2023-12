Torna ufficialmente a nuova vita il campo sportivo di Via della Torretta al rione Paradiso/Brindisi.

Domenica 3 Dicembre, alle ore 9,45, ci sarà l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità cittadine; la manifestazione vuole rappresentare l’inizio di un nuovo percorso dopo tanti anni di abbandono dell’intera struttura, ma soprattutto è la vittoria di un gruppo di amici ed appassionati che attraverso la costituzione di un’Associazione, la A.S.D. PARADISO, hanno creduto in questa avventura e nella nobile missione dello sport, come insegnamento di vita e comportamentale.

Il recupero della struttura in un quartiere come il Paradiso è la dimostrazione di come questo quartiere, con l’aiuto di tutti lavora per creare le condizioni di vivibilità e crescita culturale dell’intera comunità.

L’Associazione informa inoltre che Domenica con inizio alle ore 10,30 ci sarà la prima partita ufficiale del campionato di terza categoria, dove l’associazione è iscritta con una propria squadra.