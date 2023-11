Ricominciano i corsi targati APS STREET VIEW, presso la sede associativa condivisa delle OFFICINE IPOGEE, in piazza Sant’Anna dei Greci a Mesagne. Domenica 5 novembre dalle ore 17.30 si terrà l’Open Day, in compagnia di tutti gli insegnanti si potranno conoscere i laboratori e i corsi e passare del tempo insieme. Tante le novità di questo anno, dal corso di danza moderna per adulti tenuto da Alessia Aprile agli incontri di mindfulness e training autogeno con la psicologa Valentina Gatti, e poi ancora teatro dell’oppresso con Massimiliano Bozza, corso di auto difesa con le tecniche di wing chun a cura di Alessandro Nitti e lezioni di yoga per ragazzi dai 7 ai 13 anni con l’arteterapeuta Giulia Scibelli. Per chi si prende cura di bambini dai 0 ai 24 mesi, Giulia Scibelli inaugurerà la Biblioteca condivisa in cui si potranno prendere in prestito libri di approfondimento sulla genitorialità, svezzamento, educazione consapevole e curerà lo spazio per neogenitori, ogni mercoledì mattina dalle 10 alle 11.

I corsi di danza moderna sono aperti anche ai bambini e alle bambine dai 7 ai 10 anni e ai ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni.

Durante l’Open Day sarà possibile iscriversi ai corsi e ricevere in omaggio la tessera associativa e assicurativa UISP dell’APS Street View.

Ingresso libero e aperitivo di benvenuto.

Per aggiornamenti seguire le pagine FB di APS STREET VIEW e OFFICINE IPOGEE. Per info e iscrizioni: streetview2015@libero.it