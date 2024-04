Un aperitivo dedicato all’empowerment femminile, un processo di sviluppo personale e sociale che mira a promuovere la fiducia, l’autonomia e l’inclusione delle persone.

L’iniziativa si svolgerà a Brindisi domenica 21 aprile, alle ore 11.00, presso il Bar Betty, sul Lungomare Regina Margherita, su iniziativa di Terziario Donna/ Confcommercio Brindisi.

Ospite dell’evento la dott.ssa Stefania Caracciolo (counselor trainer in Antropologia personalistica esistenziale – specializzata in psicologia dell’intervento dei contesti relazionali e sociali, oltre che autrice del libro “L’arte dei disegnare la propria vita” edito da Icaro.

Nel corso dell’iniziativa, fortemente voluta dalla Presidente di Terziario Donna Divina Greco, si parlerà anche di progetti e modi d’essere adatti al raggiungimento di obiettivi, a partire da quelli professionali.

“La conquista della consapevolezza del sé e del controllo sulle proprie scelte, decisioni e azioni, concetto noto come EMPOWERMENT – afferma la dott.ssa Caracciolo – è per le donne un processo a volte più difficoltoso da raggiungere. Domenica 21 aprile, grazie all’invito della Dott.ssa Divina Greco, trascorreremo del tempo prezioso insieme per comprendere che cosa ci allontana dalla nostra vera ‘essenza’. Le donne culturalmente sono più portate a pensare male di loro stesse, a non ritenersi mai abbastanza brave e/o abbastanza meritevoli. Incapaci a volte di mettersi al centro della loro Vita e a perdonarsi eventuali errori e mancanze. L’errore viene inteso come uno scostamento rispetto a un ideale di perfezione. ‘Ho sbagliato’ equivale a dire ‘sono sbagliata!’ Invece, l’errore mette in luce proprio la testimonianza dello sforzo umano per migliorarsi. Delle tante tecniche esistenti al mondo che si possono utilizzare per fare della nostra Vita un’opera d’arte e unificare le nostre parti di luce con quelle d’ombra, noi ci soffermeremo sulla CosmoArt e sulla Journey. Faremo in modo che questo gruppo di sole donne possa aiutare tutte noi a trasformarci in ‘Artiste delle nostre emozioni’.”

“Empowerment significa anche ascoltare la voce di quelle donne che denunciano contesti di violenza fisica, psicologica ed economica – afferma la dott.ssa Divina Greco – Il concetto indica equità, rispetto, tutela. Quindi valorizzare questo processo denota soprattutto il miglioramento e lo sviluppo sociale ed economico. Fondamentale anche la rilevanza nell’educare i nostri figli diversamente, evidenziando l’importanza sia per le ragazze, sia per i ragazzi la costituzione di una società che aspira all’uguaglianza ed alla parità di genere. Per questo abbiamo ritenuto doveroso organizzare un incontro specifico per approfondire ed informare sull’importanza dei costrutti sociali nell’identità di genere”.

Si può partecipare all’evento prenotandosi tramite mail all’indirizzo brindisi@confcommercio.it o telefonando alla segreteria di Confcommercio Brindisi allo 0831/572924.