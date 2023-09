I volontari Coop si mobilitano insieme a quelli delle associazioni e degli enti locali per una giornata di raccolta di materiali didattici che saranno ridistribuiti sul territorio a chi ne ha necessità.

Sabato 9 settembre infatti ritorna “Dona la spesa” nell’Ipercoop di Brindisi ed in oltre 200 negozi di Coop Alleanza 3.0, per raccogliere pennarelli, pastelli e cancelleria donati da soci e clienti: tutto quello che serve per colorare il futuro!

Nell’edizione 2022 sono stati raccolti e donati in totale quasi 163mila confezioni di merce.

I dati sulla dispersione scolastica, infatti, parlano chiaro: per bambini e adolescenti e per le loro famiglie diventa sempre più difficile far fronte alle spese scolastiche, e questo incide sulla possibilità di guardare con serenità al futuro. Partecipa anche tu: puoi donare zaini, astucci o diari, ma anche pennarelli, pastelli, matite, penne, forbici, gomme e quaderni, ancora raccoglitori, dizionari, album, articoli per il disegno tecnico e risme di carta. Tutto l’occorrente per ritornare in classe!

Il materiale informativo e le shopper saranno messi a disposizione di soci e clienti dai volontari che spiegheranno loro i dettagli dell’iniziativa. Una volta terminata la spesa, potranno riconsegnare loro la merce donata. Successivamente i volontari potranno stoccare la merce donata per distribuirla alle associazioni e agli enti beneficiari sul territorio. Sia le shopper che le pettorine di riconoscimento dei volontari, con il logo Dona la spesa, sono interamente compostabili per una raccolta solidale attenta all’ambiente!

Soci e clienti potranno contribuire in modo semplice e concreto, per dare una mano alle famiglie in difficoltà con bambini e ragazzi in età scolare.