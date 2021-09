Nota del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luigi Caroli.

“Sensibilizzare alla donazione degli organi è un compito non sempre facile da espletare, per questo sono profondamente riconoscente all’AIDO che mi ha dato modo di poter esprimere, durante il convegno organizzato a Martina Franca, tutta la mia gratitudine per il lavoro che viene svolto dai volontari dell’associazione. Non è un compito facile perché a fronte di un dono vi è una famiglia che deve acconsentire a ‘staccare la presa’, sono momenti atroci che richiedono grande generosità, ma anche coraggio. Sentimenti che poi vengono ripagati con la vita regalata a tante persone che altrimenti non ce l’avrebbero mai fatta.

Per quanto la Regione abbia fatto qualche passo in avanti in tal senso ed i trapianti multiorgano vengono effettuati con grande successo per merito della grande professionalità di equipe operatorie, dovrebbe essere più attiva sul piano della sensibilizzazione, magari con campagne informative più capillari e con l’impiego di più risorse, come viene fatto in altri settori”.

/comunicato