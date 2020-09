Confartigianato è impegnata nelle iniziative di sensibilizzazione di artigiani e commercianti per la donazione del sangue in tutta Italia.

I mesi di giugno e luglio sono stati caratterizzati da una carenza cronica di sangue in molte Regioni, che ha messo a rischio terapie salvavita e interventi chirurgici programmati e in emergenza, lo rilevano i dati preliminari raccolti dal Centro Nazionale Sangue. Se non verranno accolti gli appelli a donare fatti costantemente dalle associazioni di volontari, anche nelle prossime settimane, generalmente già contraddistinte da un calo delle donazioni, la rete trasfusionale nazionale non sarà in grado di soddisfare i Livelli Essenziali di medicina trasfusionale.

Il Presidente Fabrizio Topputo e il Direttore Rino Piscopiello invitano i titolari ed i dipendenti delle aziende di Confartigianato Brindisi a prenotarsi per la donazione.

“E’ doveroso raccogliere l’invito che arriva dal Centro Trasfusionale, donare il sangue è uno degli atti che ognuno di noi dovrebbe fare almeno una volta nella vita” è il pensiero più diffuso che abbiamo registrato con le prime telefonate.

“Donare il sangue è un beneficio, prima ancora che alle persone che di quel sangue hanno bisogno, soprattutto a chi dona”, è la frase che tanti amici donatori ci hanno confidato nel sentirli telefonicamente”.

Noi intendiamo raccogliere l’invito che ci viene ancora da più vicino, e vogliamo diffonderlo, quello della Dott.ssa Antonella Miccoli, dirigente vicario del Centro trasfusionale – “La donazione è un atto di grande generosità, ma è anche l’occasione per un check-up”.

In questo periodo i donatori potranno essere sottoposti al test sierologico per verificare la presenza di anticorpi anti-Sars-CoV2, un’iniziativa promossa nell’ambito di uno studio del Dipartimento di Promozione della Salute della Regione Puglia.

Questo test sierologico per il Coronavirus si aggiunge all’esame emocromocitometrico completo e ai test per l’epatite virale B e C e per l’Hiv. Stiamo continuando a fronteggiare l’emergenza sangue – continua – e voglio rivolgere un appello a tutti i giovani per sensibilizzarli su questo tema: la donazione è semplice e sicura.

Al Trasfusionale si accede attraverso un percorso protetto e vengono rispettate tutte le misure previste dai protocolli a tutela di operatori e utenti”.

Si può donare dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12 prenotando al numero 0831.537274.

Telefonando al cellulare 328.8519445 del Direttore di Confartigianato si potranno avere ulteriori informazioni.