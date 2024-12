Una giornata di solidarietà “in favore della vita”, martedì 17 dicembre, promossa dall’Associazione nazionale Magistrati insieme alla Asl Brindisi con una raccolta straordinaria di sangue in Tribunale e, a seguire, una visita al Centro Trasfusionale dell’ospedale Perrino.

La raccolta in Tribunale è diventato ormai un appuntamento fisso: giudici, avvocati e personale amministrativo del Palazzo di Giustizia doneranno a bordo dell’autoemoteca della Asl posizionata nel parcheggio interno dalle 8.30 alle 12.30.

“Questa volta – dice il giudice Giuseppe De Nozza, presidente Anm – abbiamo voluto fare di più: alle 13.30 con il segretario dell’Anm di Brindisi, Antonio Ivan Natali, e una rappresentanza del personale del Tribunale, visiteremo il servizio di Medicina Trasfusionale dell’ospedale Perrino, diretto da Antonella Miccoli, per fare gli auguri di Buon Natale ai piccoli pazienti talassemici del Centro e donare loro un sorriso”.

All’incontro con i bambini in ospedale parteciperanno anche l’Arcivescovo della Diocesi di Brindisi-Ostuni Monsignor Giovanni Intini e, in rappresentanza della Asl Brindisi, il direttore generale Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli e la direttrice amministrativa Loredana Carulli.

“Ringraziamo tutto il personale del Tribunale – dice la dottoressa Antonella Miccoli – per il costante e prezioso contributo utile a incrementare le nostre scorte di sangue, e l’Associazione nazionale Magistrati per la decisione, presa davvero con il cuore, di essere vicini ai nostri pazienti”.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI