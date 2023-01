Dopo aver ottenuto l’accreditamento regionale, si inaugura ufficialmente venerdì 13 gennaio, alle ore 16, il Centro donazione sangue dell’ospedale di Ostuni, come articolazione organizzativa del Servizio di Medicina Trasfusionale del Presidio ospedaliero Antonio Perrino di Brindisi.

L’apertura del Centro si aggiunge a quella di altri servizi che vanno a migliorare l’offerta dell’ospedale di Ostuni, riferimento per l’area nord della provincia. I locali sono al piano terra e adiacenti al nuovo Centro prelievi aperto nel mese di novembre scorso.

Anche per l’attivazione di questo servizio è stata fondamentale la collaborazione tra diverse figure che hanno curato gli interventi di ristrutturazione e l’allestimento degli ambienti: Renato Ammirabile dirigente dell’Area Tecnica, e Ada Putignano, dirigente amministrativa del Presidio.

Partecipano all’inaugurazione il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’assessore alla Sanità Rocco Palese, il direttore generale Flavio Maria Roseto, il presidente dell’ordine dei Medici Arturo Oliva, il direttore sanitario dell’ospedale Antonio Montanile e quello amministrativo Gabriele Argentieri, la direttrice del Servizio di Medicina Trasfusionale Antonella Miccoli. Interverranno anche i rappresentanti delle associazioni dei donatori di sangue attive nella sensibilizzazione e organizzazione delle raccolte straordinarie sul territorio.

UFFICIO STAMPA ASL BR