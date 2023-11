In occasione della giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne, i Club Rotary “Brindisi Appia Antica”, “Brindisi” e “Brindisi Valesio” organizzano una “Conversazione a più voci” per contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema, quanto mai attuale, della “violenza domestica e di genere”.

L’iniziativa è aperta a tutti e si terrà il 24 Novembre a Brindisi presso il Museo Archeologico F. Ribezzo dalle ore 17.30 e vedrà gli interventi di diverse figure professionali che tratteranno il tema dai propri differenti punti di vista.

La violenza di genere sta assumendo da diversi anni le caratteristiche di un fenomeno sociale ed in quanto tale va affrontato senza riserve e con il massimo impegno da parte di tutti.